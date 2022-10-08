На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — прокомментировали в НАК.

Отмечается, что повреждены два автомобильных пролёта. Арка над сухопутной частью моста цела. Пострадавших нет. По словам главы парламента региона Владимира Константинова, повреждения не тяжёлые, последствия ЧП скоро устранят.

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Напомним, инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь.