Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. Как сообщает «Инцидент Барнаул», по словам очевидца, столкнулись сразу шесть автомобилей.

О пострадавших в ДТП пока информации нет, однако к месту ехали две машины скорой помощи. Подробности аварии выясняются.

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Происшествия Огромные пробки: массовое ДТП с переворотом машины произошло в Барнауле

Напомним, что 7 сентября массовое ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло на пересечении улицы Фурманова и Павловского тракта в Барнауле.

Виновником аварии, по предварительной информации, стал 22-летний водитель за рулём BMW, который проехал на красный сигнал светофора и врезался в четыре автомобиля — после этого его машина перевернулась. Кроме «шумахера» пострадали ещё два человека.