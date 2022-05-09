На посла России в Польше напали на кладбище советских воинов

На посла России в Польше Сергея Андреева напали на кладбище советских воинов. Об этом сообщают «Известия».

Андреев собирался возложить венок, но дипломату не дали этого сделать. Агрессивная толпа перекрыла ему дорогу, выкрикивая нецензурные лозунги, после чего Андреева облили красной краской.

После случившегося российский дипломат в окружении полиции покинул кладбище.

Отмечается, что на самом мемориале неизвестные написали нецензурные выражения.