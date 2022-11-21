На проспекте Строителей в Барнауле разбился автомобиль ДПС

ДТП с участием автомобиля ДПС произошло утром 21 ноября в Барнауле. Сообщения об этом появились в паблике «В курсе 22» и на сайте «Дром».

На опубликованных кадрах видно, что авария случилась на проспекте Строителей неподалёку от ТРЦ Galaxy. Машина в результате столкновения получила серьёзные повреждения.

Фото: drom.ru

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, пока неизвестно.