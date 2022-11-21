На проспекте Строителей в Барнауле разбился автомобиль ДПС
Машина получила серьёзные повреждения
21 ноября 2022, 11:15, Никита Черников
ДТП с участием автомобиля ДПС произошло утром 21 ноября в Барнауле. Сообщения об этом появились в паблике «В курсе 22» и на сайте «Дром».
На опубликованных кадрах видно, что авария случилась на проспекте Строителей неподалёку от ТРЦ Galaxy. Машина в результате столкновения получила серьёзные повреждения.
Фото: drom.ru
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, пока неизвестно.
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