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На СВО погиб школьный учитель из Барнаула, мобилизованный в октябре

28-летний педагог погиб 18 января 2023 года

25 января 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Учитель из Барнаула Дмитрий Базанов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" школа № 37.

"С чувством глубокой скорби вынуждены сообщить, что при исполнении служебного долга, во время участия в специальной военной операции на территории ДНР, проявив героизм и мужество, погиб наш коллега, учитель истории нашей школы – Базанов Дмитрий Петрович", – говорится в сообщении.

Дмитрий родился в 1994 году в Рубцовске, окончил школу и поступил в военное училище в Пензе. В 2013 году окончил вуз, в 2019 году получил диплом учителя истории и пошёл работать в школу.

В октябре 2022 года 28-летнего Дмитрия мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб.

"Все учащиеся, родители, коллеги всегда будут помнить Дмитрия Петровича как жизнерадостного и доброго человека. Администрация МБОУ "СОШ № 37", весь педагогический коллектив, дети и родители выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Петровича", – подчеркнули в школе.

 

Комментарии 25

  • Искренние соболезнования родным и близким...Такой молодой....
    25 января, Гость   Ответить
  • Учителей бы хоть не трогали, их итак дефицит, никто не хочет работать в школе из молодёжи
    25 января, Гость   Ответить
  • Царствия небесного! Низкий поклон.
    25 января, Гость   Ответить
  • Земля пухом, вечная память!!Низкий поклон.
    25 января, Гость   Ответить
  • Жаль!Очень жаль!
    25 января, Гость   Ответить
  • Светлая память Вам Дмитрий Петрович! Собелезнования родным и близким...Какое же это горе...
    25 января, Гость   Ответить
  • Я его не знала. Но прочитав новость плачу, не могу успокоиться, очень жалко. Он герой, низкий поклон его родителям.
    25 января, Гость   Ответить
  • И так мало учителей-мужчин. Зачем его мобилизовали?
    25 января, Гость   Ответить
  • Зачем его мобилизовали?" Затем,чтобы не мобилизовать серобородьку.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вечная память герою, соболезнование родным.
    25 января, Гость   Ответить
  • Царствие небесное, соболезнования родным.
    25 января, Гость   Ответить
  • светлая память тебе солдат
    25 января, Гость   Ответить
  • Соболезнования родным и близким... Недоумение - это мягко сказать - от бездумных поступков военкомов: учитель- мужчина, как редкий экземпляр учительства , не должен был воевать, его дело - сеять разумное, доброе, вечное...
    25 января, Гость   Ответить
  • Прекрасный учитель был! Очень нравился детям ! Светлая память!
    25 января, Гость   Ответить
  • "А где-то солдатиков в сердце осколком толкало..." (Высоцкий)
    25 января, Гость   Ответить
  • СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • Толпы мужиков в очередь стоят за деньги готовые идти воевать и опыт армейский есть, и не берут, а тут учителя утащили воевать, оно ему надо было, учил детей и жил себе, если сам выискался на заработок тогда другое дело сразу и все понятно, а так полная хрень. Земля пухом парню, вечная память!
    25 января, Гость   Ответить
  • Так он военное училище окончил. Значит как минимум лейтенант запаса. В Пензе вроде артиллерийское училище. Неудивительно что призвали.
    25 января, Гость   Ответить
  • Мы с его папой, Петей Базановым(Ц. Н.) за партой вместе сидели. Даже не знала, что у него такой сынок вырос.. Соболезнование маме за сыночка..Царствие Небесное воину Дмитрию!
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, чиновников и депутатов полно от единой россии.вот кого надо в первую очередь.все равно здесь толку от них мало
    26 января, Гость   Ответить
  • Светлая память, Вам, Дмитрий Петрович. Спасибо, что вы учили наших детей. Спасибо, что вы стояли в ряду с теми, кто боролся и борется за нашу мирную жизнь. Мы будем молиться за вас. Низкий вам поклон.
    26 января, Гость   Ответить
  • А Родине нужна была эта жертва? Нет. Родине позарез нужны учителя - нормальные мужики. Эта жизнь - на совести дуболомов.... Вечная память Дмитрию!
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, здравствуйте, я тетя Дмитрия, 2013 г. он был призван в ряды российской армии и в г. Пенза он был в учебке, и с армии вернулся рядовым и рядовым он и остался
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, здравствуйте, я тетя Дмитрия, 2013 г. он был призван в ряды российской армии и в г. Пенза он был в учебке, и с армии вернулся рядовым и рядовым он и остался
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, вот как раз и удивительно, я тетя Дмитрия, он не поступал и не заканчивал военного училища, в Пензе он был в учебке когда проходил службу в рядах РА, он был рядовым и рядовым и останется. Царствие небесное нашему Диме.
    28 января, Гость   Ответить
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