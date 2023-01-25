На СВО погиб школьный учитель из Барнаула, мобилизованный в октябре

28-летний педагог погиб 18 января 2023 года

25 января 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учитель из Барнаула Дмитрий Базанов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" школа № 37.

"С чувством глубокой скорби вынуждены сообщить, что при исполнении служебного долга, во время участия в специальной военной операции на территории ДНР, проявив героизм и мужество, погиб наш коллега, учитель истории нашей школы – Базанов Дмитрий Петрович", – говорится в сообщении.

Дмитрий родился в 1994 году в Рубцовске, окончил школу и поступил в военное училище в Пензе. В 2013 году окончил вуз, в 2019 году получил диплом учителя истории и пошёл работать в школу.

В октябре 2022 года 28-летнего Дмитрия мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб.