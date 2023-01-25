На СВО погиб школьный учитель из Барнаула, мобилизованный в октябре
28-летний педагог погиб 18 января 2023 года
25 января 2023, 13:44, ИА Амител
Учитель из Барнаула Дмитрий Базанов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" школа № 37.
"С чувством глубокой скорби вынуждены сообщить, что при исполнении служебного долга, во время участия в специальной военной операции на территории ДНР, проявив героизм и мужество, погиб наш коллега, учитель истории нашей школы – Базанов Дмитрий Петрович", – говорится в сообщении.
Дмитрий родился в 1994 году в Рубцовске, окончил школу и поступил в военное училище в Пензе. В 2013 году окончил вуз, в 2019 году получил диплом учителя истории и пошёл работать в школу.
В октябре 2022 года 28-летнего Дмитрия мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб.
"Все учащиеся, родители, коллеги всегда будут помнить Дмитрия Петровича как жизнерадостного и доброго человека. Администрация МБОУ "СОШ № 37", весь педагогический коллектив, дети и родители выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Петровича", – подчеркнули в школе.
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