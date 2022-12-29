Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего

29 декабря 2022, 18:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

Ракета упала в промежутке от 10:00 до 11:00 по местному времени. О происшествии был проинформирован глава государства Александр Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего.

«Рассматриваются две основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — передает агентство.

Подчеркивается, что сведений о пострадавших пока не поступало.