Смертельное ДТП произошло в воскресенье днём, 3 июля, на 244-м километре автодороги А-322, сообщает «Инцидент Рубцовск».

«Водитель автомобиля Lada Vesta при движении со стороны Барнаула в сторону Рубцовска допустил наезд на пешехода 2001 г.р., которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали в региональной ГИБДД.

Девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медпомощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, 3 июля в Алтайском крае произошло ещё одно смертельное ДТП — возле села Новоегорьевское. Водитель погиб, трое детей пострадали.