На трассе Барнаул — Рубцовск погибла девушка, переходившая дорогу перед машиной
От полученных травм 21-летняя девушка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи
4 июля 2022, 13:35
Смертельное ДТП произошло в воскресенье днём, 3 июля, на 244-м километре автодороги А-322, сообщает «Инцидент Рубцовск».
«Водитель автомобиля Lada Vesta при движении со стороны Барнаула в сторону Рубцовска допустил наезд на пешехода 2001 г.р., которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали в региональной ГИБДД.
Девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медпомощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Напомним, 3 июля в Алтайском крае произошло ещё одно смертельное ДТП — возле села Новоегорьевское. Водитель погиб, трое детей пострадали.
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