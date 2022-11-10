На выходе из Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн у киргизских бизнесменов

На выходе из аэропорта Домодедово группа вооружённых автоматами людей похитила у двух мужчин сумки с 4 млн долларов. Как сообщает РБК, злоумышленники с оружием в руках подъехали к входу в аэропорт на угнанных автомобилях, отобрали деньги и скрылись.

Отмечается, что пострадавшими гражданами были двое мужчин из Киргизии, которые прилетели в Москву для покупки бизнеса. По данным канала, к ним подъехали на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги.

В столичном округе объявлен план «Перехват».