На выходе из Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн у киргизских бизнесменов
Злоумышленники с оружием в руках подъехали к входу в аэропорт на угнанных автомобилях, забрали деньги и скрылись
10 ноября 2022, 17:36
На выходе из аэропорта Домодедово группа вооружённых автоматами людей похитила у двух мужчин сумки с 4 млн долларов. Как сообщает РБК, злоумышленники с оружием в руках подъехали к входу в аэропорт на угнанных автомобилях, отобрали деньги и скрылись.
Отмечается, что пострадавшими гражданами были двое мужчин из Киргизии, которые прилетели в Москву для покупки бизнеса. По данным канала, к ним подъехали на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги.
В столичном округе объявлен план «Перехват».
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