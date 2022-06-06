Нарубили елочек на 19 миллионов. На Алтае раскрыли дело «новогодней банды»

Всего подозреваемые срубили более 1000 деревьев, ущерб лесному фонду составил 18,8 млн рублей.

На след злоумышленников вышли ещё в ноябре 2021 года. Тогда участковые уполномоченные обнаружили в Республике Алтай масштабные рубки молодых пихт, которыми любят украшать дома на новогодние праздники россияне.

Ориентировки на автомобили предполагаемых «чёрных лесорубов» передали в ГИБДД и ДПС. На одной из дорог была остановлена легковая иномарка, в багажнике которой лежали бензопилы. Внутри машины ехал организатор группировки и часть его подельников, сообщает республиканское МВД.

В дальнейшем были задержаны и остальные подозреваемые, у которых изъяли несколько машин, включая грузовой КамАЗ, а также ещё не реализованные пихты на сумму 7 млн рублей.

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В ходе следствия было допрошено 20 свидетелей, проведено 15 экспертиз и 10 обысков. На имущество обвиняемых наложен арест — общая сумма 5 млн.

Уголовное дело одного из фигурантов уже передано в суд, в отношении других продолжаются следственные действия.