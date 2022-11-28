Не справился с управлением: раскрыты подробности массового ДТП с автобусом в Бийске

Стали известны подробности массового ДТП в Бийске, которое произошло сегодня в районе переулка Почтового. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительной информации, 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил занос машины.

Его автомобиль столкнулся с Mazda-3 под управлением 40-летней женщины, после чего его отбросило на полосу встречного движение, где он столкнулся с Toyota Corolla — за рулем была еще одна 31-летняя женщина-водитель. После этого машина столкнулась с рейсовым автобусом, в котором находились 11 человек.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota Corolla, оказана медицинская помощь на месте, не госпитализированы», — рассказали в МВД.

Все подробности происшествия выясняются правоохранителями.