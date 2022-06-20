Не выдержал дистанцию. Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Барнауле

Стали известны подробности ДТП с участием мотоцикла на улице Попова в Барнауле. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России, 29-летний водитель за рулём мотоцикла Kawasaki не выдержал безопасную дистанцию движущегося перед ним транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Nissan March, за рулём которого находился 32-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.