Небольшая церковь сгорела минувшей ночью в пригороде Барнаула

Один из объектов храма святых Кирилла и Мефодия сгорел в барнаульском посёлке Сибирская Долина, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сведения о возгорании поступили диспетчеру 24 сентября в 23:45. На момент прибытия пожарных подразделений здание горело открытым огнём. Через 30 минут пламя полностью потушили.

Пройденная огнём площадь составила больше 30 квадратных метров, повреждены пол, стены и перекрытия, а также частично обрушилась кровля.

Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

Последствия пожара / Фото: «Инцидент Барнаул»