Неизвестные напали на лауреата Нобелевской премии, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова
Мужчина, который облил Муратова краской, крикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов»
8 апреля 2022, 09:10, Илья Звягинцев
Неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом он написал в социальных сетях издания.
Нападение произошло в поезде Москва — Самара. По словам Муратова, мужчина облил его смесью краски и ацетона, от чего у него жгло глаза, а в вагоне стоял резкий неприятный запах.
«Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал главред.
Позднее видеозапись с нападением на Муратова появилась в телеграм-канале «Союз Z десантников».
«Муратов, твоя американская футболка подтверждает, что тебе уже пора домой. Как и всем остальным „большим патриотам“. В Вашингтон», — сказано в надписи под видео.
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