Неизвестные напали на лауреата Нобелевской премии, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом он написал в социальных сетях издания.

Нападение произошло в поезде Москва — Самара. По словам Муратова, мужчина облил его смесью краски и ацетона, от чего у него жгло глаза, а в вагоне стоял резкий неприятный запах.

«Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал главред.

Позднее видеозапись с нападением на Муратова появилась в телеграм-канале «Союз Z десантников».