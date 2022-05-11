Неизвестные осквернили десяток могил на кладбище в Барнауле

Вандалы осквернили десятки могил на старом Булыгинско-Кировском кладбиище на улице Чернышевского, 288 в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Житель краевой столицы рассказал, что пришел на кладбище в День Победы и обнаружил там следы вандализма. По его словам, он встретил на пути несколько могил, у которых спилили оградки. Точно также неизвестные поступили с могилой его родственника.

«Все спилили, увезли. Видно, что это произошло совсем недавно...Раньше до ограды дело не доходило, а сейчас такая история случилась», — заявил мужчина.

В магазине ритуальных принадлежностей, расположенном рядом с кладбищем добавили, что этой весной к ним уже обратились несколько десятков человек с жалобами на вандализм: у одних утащили оградки, а у других — повалили памятники.

Отмечается, что полиция проводит проверку по факту произошедшего.