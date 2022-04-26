Неизвестный устроил стрельбу в детском саду под Ульяновском
Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу и гибель четырёх человек
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в детском саду посёлка Вешкайма Ульяновской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
По сведениям издания, злоумышленник ворвался в детсад во время тихого часа. Он убил двоих детей и воспитательницу, после чего покончил с собой. По предварительным данным, преступник был вооружён охотничьим ружьём ИЖ-27.
Как сообщается, охраны в учреждении не было.
Власти Ульяновской области подтвердили стрельбу в детсаду и гибель четырёх человек.
Ранее барнаульский спасатель обратился к американской полиции, чтобы найти инструкции по противодействию стрелкам в общественных местах. По его словам, у местных спасателей подобной методички нет.