Неизвестный устроил стрельбу в детском саду под Ульяновском

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в детском саду посёлка Вешкайма Ульяновской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По сведениям издания, злоумышленник ворвался в детсад во время тихого часа. Он убил двоих детей и воспитательницу, после чего покончил с собой. По предварительным данным, преступник был вооружён охотничьим ружьём ИЖ-27.

Как сообщается, охраны в учреждении не было.

Власти Ульяновской области подтвердили стрельбу в детсаду и гибель четырёх человек.

Ранее барнаульский спасатель обратился к американской полиции, чтобы найти инструкции по противодействию стрелкам в общественных местах. По его словам, у местных спасателей подобной методички нет.

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