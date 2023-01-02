Несколько человек погибли при столкновении вертолетов над австралийским пляжем

В результате ЧП один из вертолётов оказался в воде

02 января 2023, 16:13, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Два вертолёта столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли четыре человека, 13 получили ранения. Об этом сообщает местное издание 7news. По данным СМИ, ещё три человека находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось возле тематического парка Sea World. По словам очевидцев, вертолёты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шёл на посадку. В результате ЧП один из вертолётов сумел приземлиться на песчаной отмели, а другой оказался в воде.

Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование инцидента.