Новосибирец зарезал жену возле детской площадки, узнав о разводе

В Новосибирске 11 июля на парковке возле детской площадки мужчина набросился с ножом на жену, которая решила уйти от него после многочисленных ссор, пишет «КП-Новосибирск».

Подруга убитой женщины рассказала, что замуж она вышла около четырех лет назад и практически сразу забеременела.

«Думали, хороший вроде парень. Не пьющий, без темного прошлого. Но уже почти сразу после свадьбы начались первые звоночки. Она обмолвилась однажды, что „хотела бы встретиться, да муж не дает“. И почти сразу у них начались конфликты, ссоры, он поднимал на нее руку. Шок был, когда она беременная пришла ко мне в синяках», — рассказала изданию подруга.

По ее словам, женщина несколько раз хотела уйти от супруга. Однако он или обещал, что все будет хорошо, или угрожал, что найдет ее везде. В итоге не выдержала и уехала вместе с детьми, но 11 июля муж ее выследил и вновь уговорил вернуться.

Очевидцы расправы рассказали, что семья подъехала к дому и мужчина завел детей в подъезд, а потом набросился с ножом на женщину.

«Как мы потом выяснили, он в этот же день звонил своему другу и прямым текстом говорил „сейчас поеду ее убивать“. Он уже тогда это планировал», — отметила подруга.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Детей пока передали свекрови погибшей, дальше этим вопросом займутся органы опеки.