«Обычно у неё ремень на руке». Женщина избила ребенка в детском психоневрологическом санатории в Барнауле
По словам очевидицы, мать мальчика жестоко обращалась с ним все три недели пребывания в медучреждении. Кадрами заинтересовались следователи и прокуратура
Участница сообщества «Инцидент Барнаул» во время нахождения в детском психоневрологическом санатории в Барнауле сняла жестокое обращение женщины с малолетним ребёнком. На кадрах видно, как она избивает маленького мальчика и кричит на него.
Отмечается, что так происходит каждый день, а персонал учреждения никак не реагирует на поведение женщины в отношении ребёнка. Предположительно, это его мать.
«Обычно у неё ремень на руке и она им орудует, а сегодня его забыла. Это продолжается на протяжении трёх недель, которые мы находимся там», — написала очевидица.
В паблике отмечают, что в региональном СУ СКР сообщили, что по данному видео и информации проведут проверку. Кроме того, прокуратура также проверит произошедшее в своей части с принятием соответствующих мер.