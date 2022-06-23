«Обычно у неё ремень на руке». Женщина избила ребенка в детском психоневрологическом санатории в Барнауле

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» во время нахождения в детском психоневрологическом санатории в Барнауле сняла жестокое обращение женщины с малолетним ребёнком. На кадрах видно, как она избивает маленького мальчика и кричит на него.

Отмечается, что так происходит каждый день, а персонал учреждения никак не реагирует на поведение женщины в отношении ребёнка. Предположительно, это его мать.

«Обычно у неё ремень на руке и она им орудует, а сегодня его забыла. Это продолжается на протяжении трёх недель, которые мы находимся там», — написала очевидица.

В паблике отмечают, что в региональном СУ СКР сообщили, что по данному видео и информации проведут проверку. Кроме того, прокуратура также проверит произошедшее в своей части с принятием соответствующих мер.