Очевидцы драки в бийском баре рассказали, что погибший омоновец провоцировал боксёра

21 января в одном из баров Бийска подрались мастер спорта по боксу Павел Мамешин и сотрудник ОМОНа Никита Широбоков, отмечавший день рождения своей возлюбленной. Потасовка закончилась гибелью омоновца. Очевидцы инцидента рассказали, что погибший пытался спровоцировать боксёра. Об этом пишет «Бийский рабочий».

По словам очевидца, Широбоков сначала смотрел на Мамешина в упор, а затем подошёл ближе.

«Вот он сидел тут, смотрел на него пристальным взглядом, потом подошёл, встал и на них пялится, понимаете? Парень наклонился ко мне, говорит: пожалуйста, скажи ему, чтобы он сел на место, это годами проверено, сейчас он подойдёт и начнет на нас... Всё, я к нему подошёл, сказал: сядь! Он вроде пошёл, девчонка его повела, а потом её оттолкнул и пошёл к нему. Это буквально вот, я только за ним побежал и не успел. Всё это было при мне, это была всего минута-две. Ни драки, ничего не было. А человек сразу видно, поставленный боксёр — ударил, не рассчитал. Может быть, если бы это происходило на улице, он бы ударился о снег, об лёд, всё было бы нормально. Но здесь плитка! Ударился головой», — рассказывает очевидец.

После удара Широбокова без сознания доставили в Центральную городскую больницу, врачи провели ему трепанацию черепа. Медики рассчитывали, что молодой омоновец сможет выкарабкаться, однако его организм оказался не готов к таким ударам.

Павел Мамешин сейчас находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.