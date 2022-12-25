Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

25 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 25 декабря на трассе Барнаул — Новосибирск. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«По предварительным данным установлено, что водитель — мужчина 1969 г.р., управляя автомобилем Volvo, двигаясь со стороны г. Новосибирска в сторону г. Барнаула допустил наезд на стоящий автомобиль Ford под управлением водителя 1953 г.р., после автомобиль отбросило на стоявших рядом пешеходов — мужчин 1986 г.р. и 1987 г. р.», — сказано в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля Ford скончался на месте. Два пешехода получили травмы различной степени тяжести.