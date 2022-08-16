Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Смоленском районе Алтайского края. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, около 13:10 на 20 километре дороги Бийск — Белокуриха 71-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21011» не уступил дорогу автомобилю Nissan Atlas под управлением 44-летнего водителя и допустил столкновение.

В результате происшествия 64-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель «ВАЗа», а также пассажиры Nissan, мужчины 1979 и 1953 года рождения и женщина 1984 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализированы.

Подробности происшествия уточняются, на месте работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб.