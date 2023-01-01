Одного ребёнка и пятерых взрослых спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке

Инцидент случился утром 1 января

01 января 2023, 13:03, Никита Черников

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл в четырёхэтажном жилом доме в Барнауле утром 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился на улице 40 лет Октября. На момент прибытия пожарных из окна бытового помещения на первом этаже валил чёрный густой дым. Люди из второго подъезда не могли выбраться самостоятельно.

«Спасены шесть человек, в том числе один ребенок. В тушении пожара принимало участие 12 человек личного состава на трёх единицах техники. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причины пожаров уточняются», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за новогоднюю ночь в Алтайском крае на пожарах спасли восемь человек.