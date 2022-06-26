Огонь прорвался. Плошадь лесных пожаров в Угловском районе достигила почти 3 тысяч га

Огонь вышедший за периметр пожара в квартале №108 Лаптевского участкового лесничества Озеро-Кузнецовского лесничества удерживает лесная пожарная охрана. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, после стабилизации обстановки в течение двух суток, огонь снова разгорелся и прорвался через «ограждение».

Причинами выхода за опаханный периметр пожара стали шквалистый ветер и температура воздуха +40. На 13:37 площадь лесного пожара составляла 2937 га.

На пожаре в Угловском районе работают лесные пожарные машины, трактора, тягач с тралом, бульдозер Четра, авиация. Более 150 человек лицом к лицу сражаются с огнем. Самолет БЕ-200 произвел забор воды на Гилевском водохранилище и направился в сторону пожара — расстояние до которого около 150 км. 12 тонн воды было сброшено на кромку пожара в месте выхода за периметр.