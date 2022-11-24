Ограничение по высоте снесли у Старого моста
Водители предполагают, что конструкцию разрушил очень настойчивый мужчина на грузовике
24 ноября 2022, 09:25, Илья Звягинцев
В Барнауле неизвестный сломал ограничитель по высоте у Старого моста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Конструкция разрушилась не полностью, однако вверху она буквально разломилась пополам и повисла над проезжей частью.
Автомобилисты предположили, что к инциденту причастен очень настойчивый водитель грузовика, который попытался «проскочить» через ограничение.
На месте работали сотрудники ГИБДД.
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