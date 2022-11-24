Ограничение по высоте снесли у Старого моста

В Барнауле неизвестный сломал ограничитель по высоте у Старого моста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Конструкция разрушилась не полностью, однако вверху она буквально разломилась пополам и повисла над проезжей частью.

Автомобилисты предположили, что к инциденту причастен очень настойчивый водитель грузовика, который попытался «проскочить» через ограничение.

На месте работали сотрудники ГИБДД.