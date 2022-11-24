Ограничение по высоте снесли у Старого моста

Водители предполагают, что конструкцию разрушил очень настойчивый мужчина на грузовике

24 ноября 2022, 09:25, Илья Звягинцев

В Барнауле неизвестный сломал ограничитель по высоте у Старого моста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Конструкция разрушилась не полностью, однако вверху она буквально разломилась пополам и повисла над проезжей частью.

Автомобилисты предположили, что к инциденту причастен очень настойчивый водитель грузовика, который попытался «проскочить» через ограничение.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

Виновник отказался от медосвидетельствования: подробности массового утреннего ДТП в Барнауле

Виновник отказался от медосвидетельствования: подробности массового утреннего ДТП в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров