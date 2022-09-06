Огромные пробки: массовое ДТП с переворотом машины произошло в Барнауле

Жесткое массовое ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в результате столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, удар был слышен примерно в 300 метров от места аварии. Согласно снимкам, серьезно пострадали четыре автомобиля. Подробности происшествия и информация о пострадавших уточняется.

Из-за столкновения образовались огромные пробки. Сейчас серьезный затор собрался на Павловском тракте в обе стороны движения, проспекте Строителей, улице Советской армии и Фурманова. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в 8 баллов из 10.