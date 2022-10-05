Охранник похитил из барнаульского ТЦ ювелирные изделия на 108 млн рублей

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Неизвестный похитил ювелирные изделия из магазина украшений в барнаульском ТЦ «Ультра». Как сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на близкий к следствию источник, подозреваемым может быть охранник, а по информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, у мужчины был подельник, вместе с которым он скрылся в сторону Новосибирска.

По предварительной информации, кража произошла утром. 53-летний мужчина во время суточного дежурства вскрыл замки ювелирного магазина «Эдем» и похитил оттуда более 2800 изделий — общая сумма ущерба может составлять 108,924 млн рублей.

Мужчина устроился на работу недавно, 30 августа этого года, и мог быть ранее судим по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится в розыске, правоохранители проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подробности происшествия выясняются.