Более 550 гектаров леса горят у алтайского села Лаптев Лог. Видео

В региональном ГУ МЧС России по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию с лесным пожаром в Угловском районе. По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас очаг лесного пожара в районе села Лаптев Лог составляет порядка 600 га, из которых 553 — земли Гослесфонда.

«Явной угрозы населённому пункту нет, тем не менее жители семи крайних жилых домов спланированы к эвакуации в пункт временного размещения в связи с задымлением. Перехода огня на постройки нет», — отметили в ведомстве.

Для контроля обстановки на месте происшествия находятся оперативные группы. Опашка населённого пункта проведена. Проведено оповещение населения и подворовый обход. От ГУ МЧС в работе по тушению привлечены четыре пожарно-спасательных отряда. Кроме того, на место выехала аэромобильная группировка, ликвидацию также ведут силы лесоохраны.

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Происшествия В Минприроды Алтайского края рассказали о крупном пожаре в Угловском районе

Напомним, что лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве возник 22 июня из-за грозового разряда. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой, чему способствовал порывистый переменчивый ветер и жара.