Он машины не осталось ничего. Появились фото с места смертельной аварии в Алтайском крае
Иномарку, которая залетела под КамАЗ, раскатало в лепёшку
13 ноября 2022, 19:29, Илья Звягинцев
Фото: «В курсе 22»
В социальных сетях появились фотографии с места смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Пост опубликовали в сообществе «В курсе 22».
По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. По словам очевидцев, после столкновения грузовик протащил автомобиль около 30 метров.
Водитель легковой машины погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.
КамАЗ протащил легковушку по трассе после лобового столкновения в Алтайском крае
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