Он машины не осталось ничего. Появились фото с места смертельной аварии в Алтайском крае

Фото: «В курсе 22»

В социальных сетях появились фотографии с места смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Пост опубликовали в сообществе «В курсе 22».

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. По словам очевидцев, после столкновения грузовик протащил автомобиль около 30 метров.

Водитель легковой машины погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.