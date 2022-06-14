Опасный рецидивист сбежал из колонии на Алтае
В «послужном списке» мужчины угрозы убийством, кражи, побои, истязание несовершеннолетнего
14 июня 2022, 15:13, Илья Звягинцев
Опасный рецидивист сбежал из колонии в Республике Алтай. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Ориентировку очевидцы увидели в продуктовом магазине в селе Майма. Мужчина, находящийся в розыске, неоднократно попадал в учреждения «закрытого типа».
Отмечается, что в тюрьмах он сидит с 20 лет.
В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
За последнее совершённое преступление его отправили в колонию на 10 лет.
Комментарии
Новости партнеров