Опасный рецидивист сбежал из колонии на Алтае

Опасный рецидивист сбежал из колонии в Республике Алтай. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Ориентировку очевидцы увидели в продуктовом магазине в селе Майма. Мужчина, находящийся в розыске, неоднократно попадал в учреждения «закрытого типа».

Отмечается, что в тюрьмах он сидит с 20 лет.

В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

За последнее совершённое преступление его отправили в колонию на 10 лет.