Опора освещения рухнула на дорогу в результате ДТП в Барнауле. Видео

В Барнауле днём 12 ноября на пересечении проспекта Калинина и улицы Ткацкой произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть упала опора освещения, сообщает «Инцидент Барнаул».

Всё произошедшее попало на видео. На нём можно заметить, что изначально в столб врезалась легковушка и он сильно наклонился. Затем проезжавший мимо грузовик зацепил свисшие провода, и тем сам повалил опору на проезжую часть.

При каких обстоятельствах произошла авария с участием легкового авто и есть ли пострадавшие, не уточняется.