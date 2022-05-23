Дом сгорел за 15 минут. Жители алтайского села остались без жилья из-за пожара

20 мая в 21:40 полностью сгорел частный дом в селе Зудилово по улице Луговой. В доме проживала семья из трех человек, которая за 15 минут осталась без жилья, документов и средств к существованию.

Так, возгорание началось около трубы на бане и огонь в кратчайшее время перекинулся на крышу, гараж с канистрами и сам дом. В результате в строении произошел взрыв газового оборудования.

Сейчас семья ищут помощи в разборе сгоревшего здания и собирают деньги — вместе с Полиной Батуевой и Михаилом Бобровым живет 11-летний Валентин, который страдает от ДЦП. Связаться с ними для помощи можно по номеру +7 960 939 84 81. Финансовую помощь можно также направлять по этому номеру.