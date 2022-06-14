Осужденному за драку у Старого базара Михаилу Старцеву не удалось обжаловать приговор

Осуждённый за драку у Старого базара Михаил Старцев попытался оспорить приговор, вынесенный ему ранее. Суд оставил решение в силе, рассказали в региональной прокуратуре.

На протяжении всего разбирательства Старцев и его защитники настаивали на невиновности. Они трижды пытались оспорить приговор, а прокуратура просила увеличить срок до 12 лет.

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Общество «А вы бы не стали защищаться?» Михаил Старцев, которому грозит 12 лет колонии, выступил с последним словом

Суд, приняв во внимание все факты, решил оставить ранее вынесенное решение в силе. Шесть лет Михаил Старцев проведёт в колонии строгого режима.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым стал на тот момент 38-летний Михаил Старцев.