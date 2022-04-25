Отец и сын заживо сгорели в автомобиле в Алтайском крае

В Алтайском крае двое мужчин заживо сгорели в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По предварительным данным, погибшие — 58-летний мужчина и его 32-летний сын — накануне приехали на рыбалку. Переночевать рыбаки решили в машине», — сказано в сообщении СК.

Ближе к утру автомобиль загорелся, а выбраться из него самостоятельно мужчины не смогли.

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В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все подробности и обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.