Отец и сын заживо сгорели в автомобиле в Алтайском крае
Мужчины отправились на рыбалку и решили переночевать в машине, но она загорелась
25 апреля 2022, 13:41, Илья Звягинцев
В Алтайском крае двое мужчин заживо сгорели в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По предварительным данным, погибшие — 58-летний мужчина и его 32-летний сын — накануне приехали на рыбалку. Переночевать рыбаки решили в машине», — сказано в сообщении СК.
Ближе к утру автомобиль загорелся, а выбраться из него самостоятельно мужчины не смогли.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все подробности и обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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