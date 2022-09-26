Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией

Открывший стрельбу в ижевской школе 34-летний мужчина состоял на учёте с диагнозом «шизофрения». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По последней информации, девять детей находятся в реанимации. Как заявил главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин, в клинике находятся 18 пациентов.

Всего жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, ещё 24 человека, в том числе 22 ребёнка, получили ранения.

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Происшествия Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек

Напомним, утром 26 сентября 34-летний мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после свёл счёты с жизнью. Он был вооружён двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под боевые патроны.

По данным Следственного комитета, преступник — выпускник этой же школы. Подробности происшествия выясняются.

Уголовное дело возбудили по статьям «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом» и незаконный оборот оружия. В Удмуртии объявили траур.