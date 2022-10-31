Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае

Пострадали два человека

31 октября 2022, 11:52, Никита Черников

Рейсовый автобус слетел с трассы в Романовском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась 31 октября около села Закладное. Транспорт, следовавший по маршруту Благовещенка — Барнаул, перевозил девятерых человек, двое из них пострадали.

По факту произошедшего ведомство проводит проверку.

Фото: прокуратура Алтайского края

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