Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае
Пострадали два человека
31 октября 2022, 11:52, Никита Черников
Рейсовый автобус слетел с трассы в Романовском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария случилась 31 октября около села Закладное. Транспорт, следовавший по маршруту Благовещенка — Барнаул, перевозил девятерых человек, двое из них пострадали.
По факту произошедшего ведомство проводит проверку.
Фото: прокуратура Алтайского края
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