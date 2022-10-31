Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае

Рейсовый автобус слетел с трассы в Романовском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась 31 октября около села Закладное. Транспорт, следовавший по маршруту Благовещенка — Барнаул, перевозил девятерых человек, двое из них пострадали.

По факту произошедшего ведомство проводит проверку.

Фото: прокуратура Алтайского края