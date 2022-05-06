Пенсионер на электровелосипеде столкнулся с маршруткой в Барнауле

Пенсионер на электровелосипеде столкнулся с маршрутным автобусом в Барнауле. Как сообщает сообщество «В курсе 22», пожилой мужчина ехал по крайней правой полосе проезжей части.

На кадрах, опубликованных в сообществе, видно, что велосипедист ехал за общественным транспортом и остановился перед ним, когда тот затормозил. Через некоторое время маршрутка постепенно начала медленно набирать скорость, однако мужчина ускорился и, не успев вывернуть, столкнулся с автомобилем.

После столкновения мужчина поехал дальше — скорее всего, он не получил никаких травм.