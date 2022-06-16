Пенсионер сбил мальчика на велосипеде в Змеиногорске и сбежал. Ребенок умер

В Змеиногорском районе в селе Таловка днем 13 июня 64-летний мужчина сбил на машине пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. Как сообщает «Змеиногорский вестник», после ДТП водитель скрылся с места аварии.

Несовершеннолетний ребенок попал больницу, где умер через три дня, 16 июня, сообщает «Инцидент Барнаул». Личность водителя быстро установили — его заключили под стражу, у него изъяли автомобиль Derways СС6461, на котором он сбил ребенка.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.