Первенства России по шахматам досрочно прервали из-за смерти 12-летней участницы

Детские первенства России по шахматам в городе Лоо досрочно прервали из-за смерти 12-летней участницы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

Обстоятельства смерти девочки не приводятся, однако известно, что над делом работают следственные органы. В ФШР отметили, что возобновить проведение соревнований до того как расследование будет завершено, невозможно.

В Федерации шахмат России выразили соболезнования родным и близким умершей девочки. Представители организации рассказали, что они плотно работают с правоохранительными органами, чтобы разобраться в деталях случившегося.