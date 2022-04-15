Первокурсники Алтайского педуниверситета боятся, что их расстреляет один из студентов. Вуз молчит

Первокурсники Алтайского государственного педуниверситета утверждают, что им угрожает расстрелом студент-старшекурсник. Об этом amic.ru сообщили сами учащиеся и их родители. По словам обратившихся, свои угрозы молодой человек начал писать с утра сегодня, 15 апреля, в студенческом чате первокурсников лингвистического института.

«Ваша жизнь лишь мгновение для меня, надеюсь, что меня услышали», — говорится в сообщении, скрин которого есть в распоряжении amic.ru.

Он также сбросил в студенческий чат фотографию с изображением чего-то похожего на оружие, которую подписал: «Смотрите, какой классный водяной пистолет взял».

Студенты говорят, что обратились к руководству вуза, но реакции не видят. В студенческом чате также есть сообщения от других учащихся, которые уверяют, что знают этого молодого человека и призывают быть осторожнее: «Он уже с ножом по общаге бегал», «Он не шутит, аккуратнее. Я его знаю. Он отбитый».

Amic.ru обратившиеся также рассказали, что ранее этот молодой человек агрессивно преследовал девушек, если не нравилось, как ему отвечали.

В этот раз угрозы начались после того, как кто-то из первокурсников не ответил молодому человеку в личном чате. После этого он начал писать сообщения с угрозами в общий студенческий чат.

В приёмной ректора педагогического университета корреспонденту amic.ru ответили, что ничего не знают об этом происшествии, пообещали уточнить и перезвонить. Прошёл почти час после разговора, на момент публикации никакой официальной информации от вуза не поступило. Между тем студенты amic.ru рассказывают, что у них начали выяснять, кто сообщил в СМИ: «Вы понимаете, что у нас будут проблемы», якобы говорят студентам.



Также, по данным amic.ru, в полицию ни родители, ни студенты пока не обращались.

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