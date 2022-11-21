Почти 100 пассажиров уже более 15 часов ждут вылета из аэропорта Барнаула

Почти 100 пассажиров ожидаются задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле. Как сообщает РИА Новости, в 8:20 в международном аэропорту имени Титова была объявлена задержка вылета самолета авиакомпании Red Wings по маршруту Барнаул — Екатеринбург.

Инициатива о переносе вылета поступила от перевозчика — предварительно, самолет вылетит ближе к полуночи. Сейчас 99 пассажиров, в том числе и трое детей, ждут вылета.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что причиной задержки стала техническая неисправность самолета.