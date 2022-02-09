Почти 200 человек пришли на похороны молодого человека, погибшего в драке в бийском баре

Почти 200 человек пришли на похороны молодого человека, который скончался после драки в бийском баре. Об этом тётя погибшего рассказала телеканалу РЕН ТВ.

По словам женщины, её племянник был спокойным парнем, бийчанка считает, что он не мог спровоцировать драку. В тот день, когда всё произошло, он вместе со своей девушкой отмечал её 25-летие.

Женщина также заявляет, что в драке участвовал не один посетитель заведения, как сообщалось ранее, а её племянника избивали толпой. Она пояснила, что “боксёр“, информация о котором появлялась в СМИ, просто берёт на себя вину за всех.

“Он до такой степени был избит, что даже не приходил в себя. У него живого места не было. Он в гробу лежал — всё лицо синее. Это звери. Дерутся парни, всякое бывает, но не до смерти же”, — сказала женщина.

Тётя погибшего рассказала, что на его похороны пришло около 200 человек, 50 из которых — сослуживцы. Это, по словам женщины, показывает, что её племянник был хорошим человеком.

Напомним, о смертельной драке стало известно 8 февраля. В одном из бийских клубов между молодыми людьми разгорелся конфликт, который перерос в драку.

28-летний сотрудник ОМОНа в результате этой стычки погиб.