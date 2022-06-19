Почти 30 человек тушили крупный пожар в частном жилом доме в Барнауле

Утром 19 июня в Барнауле произошёл пожар в большом частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент случился в посёлке Пригородном. Огонь распространился на жилой дом и надворные постройки, а общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«Для ликвидации были привлечены значительные силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона: 29 человек личного состава, 6 автоцистерн», — сказано в сообщении спасателей.

Также отмечается, что на месте работали два звена газодымозащитной службы.

В результате происшествия обошлось без человеческих жертв. Причины пожара выясняются.