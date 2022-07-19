Под Новосибирском едва не умер курьер на самокате, отравившись придорожной едой

Курьер из Санкт-Петербурга Денис Бритвин решил совершить необычное путешествие по стране, однако в Новосибирской области отказался от эксперимента, пишет «КП-Новосибирск».

Денис хотел проехать всю Россию — от Петербурга до Владивостока на самокате за полгода.

«Самокат — самая простая штука: там нечему ломаться, кроме подшипников. За всю дорогу я сменил четыре самоката, пятый мне подарили в Ижевске, и я до сих пор на нем еду. В Омске я поменял подшипники, поставил максимальный класс, и теперь они прокатят еще 2 тысячи километров. Потратил на ремонт всего рублей 200», — рассказал мужчина изданию.

Выехал в апреле и добрался до Новосибирска за 84 дня. На границе с Новосибирской областью заехал в придорожную гостиницу, поел и отравился.

«Ехал с температурой через мучения по жаре. Думал, не доеду, упаду, умру. Встречный ветер в лицо, ехать не могу, и все. Но все-таки смог добраться до Татарска», — отметил Денис.

Сейчас путешественник планирует завершить свой путь досрочно: поехать на Алтай, и на этом все.