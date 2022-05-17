Под Новосибирском горит химическое предприятие, едкий дым сносит на Академгородок

17 мая в Бердске произошёл пожар на местном предприятии на улице Химзаводской. По оценкам очевидцев в сообществе АСТ-54, пожар распространился на участок площадью 500 кв. метров. Телеграм-канал Readovka пишет, что пламя объяло 2000 кв. метров.

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Вопрос дня Что известно о большом природном пожаре в Турочакском районе Республики Алтай?

Пожар случился в половине восьмого утра по местному времени, сообщает областное управление МЧС. Внутри здания находятся изделия из полиэтилена. Пожару присвоили третий ранг сложности, с огнём борется усиленная группировка спасателей, её продолжают наращивать.

Пожар видно из Новосибирска и из Искитима, пишут очевидцы в соцсетях, дым сносит в сторону Академгородка.