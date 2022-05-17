Под Новосибирском горит химическое предприятие, едкий дым сносит на Академгородок
Огнём объято предприятие по производству упаковочных материалов в Бердске, над заводом поднимаются клубы чёрного дыма
17 мая 2022, 10:45
17 мая в Бердске произошёл пожар на местном предприятии на улице Химзаводской. По оценкам очевидцев в сообществе АСТ-54, пожар распространился на участок площадью 500 кв. метров. Телеграм-канал Readovka пишет, что пламя объяло 2000 кв. метров.
Пожар случился в половине восьмого утра по местному времени, сообщает областное управление МЧС. Внутри здания находятся изделия из полиэтилена. Пожару присвоили третий ранг сложности, с огнём борется усиленная группировка спасателей, её продолжают наращивать.
Пожар видно из Новосибирска и из Искитима, пишут очевидцы в соцсетях, дым сносит в сторону Академгородка.
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