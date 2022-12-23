Подкованная в схемах мошенников жительница Алтайского края отдала аферисту 600 тысяч рублей

Жительница Баево Алтайского края перевела мошеннику более 600 тысяч рублей и обратилась в полицию.

59-летняя женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и под видом сотрудника правоохранительных органов заявил, что злоумышленники пытаются оформить на её имя кредит и начал убеждать её перевести деньги на «резервный счёт».

«Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но тем не менее стала выполнять инструкции звонившего и сообщила коды, приходящие на сотовый телефон. Сначала она перевела почти 200 тысяч рублей, затем оформила кредит и перечислила мошенникам ещё 400 тысяч. Таким образом, потерпевшая лишилась более 600 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников ищут.