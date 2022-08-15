Подростки и фельдшер погибли в ДТП: угнанная машина влетела в скорую в Нижнем Тагиле

В Свердловской области в понедельник ночью, 15 августа, погибли четверо подростков и сотрудник скорой медпомощи, сообщает Mash.

В Нижнем Тагиле компания подростков угнала автомобиль Hyundai Accent и пыталась скрыться от преследования.

«На скорости 170 км/ч водитель не справился с управлением и влетел в скорую, которая ехала по главной дороге на вызов», — отметили в Telegram-канале.

На месте погибли три человека в легковушке и одна девушка скончалась в больнице. Также в медучреждении скончалась 44-летняя фельдшер скорой помощи. Врачи борются за жизнь 48-летнего водителя медтранспорта.

Как уточняет E1.ru, автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, после столкновения загорелся. В региональном МВД отметили, что в больнице находится ещё один пассажир легковушки 2003 года рождения.

«От тел почти ничего не осталось, сильно обгорели. Из автомобиля их извлекали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, они были зажаты в автомобиле», — рассказал руководитель службы спасения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

По словам спасателей, в легковушке обнаружили банные принадлежности. Предположительно, компания возвращалась с отдыха в сауне.