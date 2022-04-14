Поезд наехал на пожилую нетрезвую женщину в Алтайском крае
Машинист заметил лежащего на путях человека, применил экстренное торможение, но не успел полностью остановить состав
62-летняя женщина в Алтайском крае получила травмы после столкновения с поездом. Об этом сообщили в региональном ЛУ МВД.
Инцидент произошёл на перегоне станций Алтайская — Боровиха. Машинист увидел лежащую на путях женщину и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.
Пострадавшей оказалась жительница Новоалтайска. Женщина находилась в нетрезвом виде и никак не реагировала на сигналы поезда.
Горожанку доставили в барнаульскую больницу. Врачи подтвердили то, что она была пьяна, а также диагностировали у неё травмы различной степени тяжести.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.