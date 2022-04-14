Поезд наехал на пожилую нетрезвую женщину в Алтайском крае

62-летняя женщина в Алтайском крае получила травмы после столкновения с поездом. Об этом сообщили в региональном ЛУ МВД.

Инцидент произошёл на перегоне станций Алтайская — Боровиха. Машинист увидел лежащую на путях женщину и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

Пострадавшей оказалась жительница Новоалтайска. Женщина находилась в нетрезвом виде и никак не реагировала на сигналы поезда.

Горожанку доставили в барнаульскую больницу. Врачи подтвердили то, что она была пьяна, а также диагностировали у неё травмы различной степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.