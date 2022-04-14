Житель Алтайского края хотел «срезать» путь и попал под поезд

На железнодорожной станции Заринская поезд насмерть сбил 39-летнего жителя Заринского района, который решил сократить дорогу и начал переходить рельсы перед движущимся составом. Как сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России, пострадавший слушал музыку в наушниках, из-за чего не отреагировал на сигналы локомотива.

Машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас сотрудники полиции и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Транспортная полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Новости

Происшествия Поезд наехал на пожилую нетрезвую женщину в Алтайском крае

Напомним, что это уже второй инцидент на железнодорожных путях за минувшие сутки. Ранее 62-летняя женщина в Алтайском крае получила травмы после столкновения с поездом. Инцидент произошёл на перегоне станций Алтайская — Боровиха. Машинист увидел лежащую на путях женщину и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

Горожанку доставили в барнаульскую больницу. Врачи подтвердили, что она была пьяна, а также диагностировали у неё травмы различной степени тяжести.