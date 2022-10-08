Поезда по Крымскому мосту пустят к 20 часам по московскому времени
Сейчас на повреждённом участке идут восстановительные работы
Первые поезда после ЧП на Крымском мосту пустят к 20:00 по мск. Как сообщает «РГ», об этом сообщили в Минтрансе — по оценкам специалистов, работоспособность повреждённого участка моста к этому моменту будет восстановлена.
Как уточнили в Минтрансе, уже проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста. Сейчас проводятся восстановительные работы. О ходе восстановления и возобновлении движения будет сообщено отдельно.
Напомним, что инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.
Президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП.