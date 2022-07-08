Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб после совершённого на него покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершённого на него покушения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.

Инцидент произошёл во время выступления политика в городе Нара 8 июля.

Нападавший дважды выстрелил Абэ в спину с 10 метров. Стрелка задержали на месте, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны.

Спустя некоторое время после покушения 67-летний Абэ скончался в больнице.